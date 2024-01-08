ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI! 5 litrelik yağ, 12’li tuvalet kağıdı, 16’lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında

9 Ocak geldi ŞOK kataloğunu yayımladı. ŞOK marketlerinin her hafta yayımladığı katalog ile vatandaşlar hangi ürünlerde indirim var, hangi ürünler satışta öğrenebiliyor. Yeni yılla birlikte yüzlerce üründe dev indirimlerin uygulandığı duyurulurken, bu haftanın kataloğu da satışa çıktı. Bingo marka ürünlerde %30'a varan indirimler uygulanırkenn, Anadolu Mutfağı marka bulgur ve pirinçte de indirimler vatandaşları bekliyor. Tüm fiyatların yer aldığı güncel ŞOK aktül kataloğu haberimizin devamında! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...