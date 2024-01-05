BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu şimdi yayında! 5 litre yağ 169, 75 TL’ye düştü! Bakliyat, salça, bulyon, tuz, ızgara kanat, süzme peynir...

BİM'in Ocak ayı indirimleri belli oldu. Her Salı, Çarşamba ve Cuma günleri indirim başlatan BİM zincir marketleri 9-10 ve 12 Ocak itibariyle geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Bu hafta 9 Ocak'ta yarım yağlı dilimli tost peyniri 189 TL, 10 Ocak'ta 8 kg çamaşır makinesi 7.999 TL, 12 Ocak'ta Arnica köpüklü otomatik türk kahve makinesi 949 TL'ye satılıyor. İşte BİM Ocak ayı güncel aktüel ürünler kataloğu...