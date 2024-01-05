BİM 10 Ocak aktüel ürünler kataloğu şimdi yayında! 5 litre yağ 169, 75 TL’ye düştü! Bakliyat, salça, bulyon, tuz, ızgara kanat, süzme peynir...

BİM'in Ocak ayı indirimleri belli oldu. Her Salı, Çarşamba ve Cuma günleri indirim başlatan BİM zincir marketleri 9-10 ve 12 Ocak itibariyle geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Bu hafta 9 Ocak'ta yarım yağlı dilimli tost peyniri 189 TL, 10 Ocak'ta 8 kg çamaşır makinesi 7.999 TL, 12 Ocak'ta Arnica köpüklü otomatik türk kahve makinesi 949 TL'ye satılıyor. İşte BİM Ocak ayı güncel aktüel ürünler kataloğu...
BİM 9 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sek Taze Peynir Çeşitleri 27,50 TL
İçim Labne 3x180 gr 79,50 TL
Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL
Banvit Nugget 75 TL
Banvit Schnitzel 1000 gr 75 TL
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 189 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir 2 Kg 219 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr 99,50 TL
Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 62 TL
BİM 10 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU