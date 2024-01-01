SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Aktüel Haberleri

A101'de bu hafta Aprilla var! Yeni yıl geldi indirimler raflara düştü! 399 TL! A101 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu...

A101 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market alışverişi yapmaya hazırlanan vatandaşlar A101'in indirimli ürünlerini araştırmaya başladı. Yeni yılın ilk aktüel ürünlerini yayımlayan A101 marketleri bu hafta tuvalet kağıdı 129 TL'ye, 4 litrelik sıvı sabunu 55 TL'ye satmaya başladı. Ayrıca Aprilla marka su dalgası maşası 399 TL'ye, saç düzleştirici 279 TL'ye düştü. İşte A101 aktüel kataloğu tam liste.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 16:03 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:03
A101’de bu hafta Aprilla var! Yeni yıl geldi indirimler raflara düştü! 399 TL! A101 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu...

A101'in yeni indirimleri belli oldu. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan A101 zincir marketleri yüzlerce üründe dev indirim başlattığını duyurdu. İşte o indirimler...

A101 2024 OCAK AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATLAOĞU

SON DAKİKA