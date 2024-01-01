A101'de bu hafta Aprilla var! Yeni yıl geldi indirimler raflara düştü! 399 TL! A101 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu...
A101 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market alışverişi yapmaya hazırlanan vatandaşlar A101'in indirimli ürünlerini araştırmaya başladı. Yeni yılın ilk aktüel ürünlerini yayımlayan A101 marketleri bu hafta tuvalet kağıdı 129 TL'ye, 4 litrelik sıvı sabunu 55 TL'ye satmaya başladı. Ayrıca Aprilla marka su dalgası maşası 399 TL'ye, saç düzleştirici 279 TL'ye düştü. İşte A101 aktüel kataloğu tam liste.