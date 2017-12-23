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  1. Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
  2. Sıfırdan başlayarak lüks bir barınak kurdu!

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2017)



Yıldızınız bugün için ne söylüyor?

23 Aralık 2017 için günün şanslıları Aslan ve Terazi burcuna sahip kimseler olacak.

Aslan ı bugün ekstra şanslı! Maddi manevi sürprizler, hediyeler, anlaşmalar, alışverişler veya seyahatler hayatınızın tadı tuzu olacak!

Teraziler, maddiyatla ilgili konularda sezgilerinize güvenin! Aklınızdaki yatırımı yapmanın tam sırası! Şans oyunlarında şans sizden yana olabilir!

İşte 23 Aralık 2017 için detaylı günlük burç yorumları...
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 07:18
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