Elma Çanağında Ayva Tarifi

Malzemeler

6 adet elma

1 adet büyük boy ayva

1 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı tepeleme tozşeker

Yarım çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

Kurabiye hamuru için:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı bal

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı toz zencefil

Aldığı kadar un

Elma Çanağında Ayva Yapılışı

Kurabiye hamuru için tereyağı ve yumurta sarısını çırpın. Bal, kabartma tozu ve toz zencefil ekleyip, karıştırın. Aldığı kadar un ekleyip, yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Dinlenmesi için kenara alın. Kabukları temizlenmiş ayvayı küp şeklinde doğrayıp, tencereye alın. Üzerine limon suyu, tozşeker ve tarçın ekleyip pişirin. Son olarak mısır nişastası ve çekilmiş ceviz ilave edip karıştırın. 2-3 dakika pişirip ocaktan alın. Elmaları yıkayıp üst kısımlarını kapak şeklinde kesin ve içlerini oyun. Elmaların içlerini ayvalı karışım ile doldurun. Kurabiye hamurunu düz bir zeminde merdane ile açıp çiçek şeklinde kalıpla kesin. Çiçek kurabiyeleri elmaların üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kurabiyeler sertleşene dek pişirin. Ilınınca servis yapın.