Top Kek Tarifi

Kek için:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım su bardağı esmerşeker

2 adet yumurta,

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 su bardağı kakao

200 gram krem peynir

Yarım su bardağı pudraşekeri

100 gram (1 paket 80 gram) bitter çikolata

Üzeri için:

Renkli şekerleme

renkli damla çikolata

Top Kek Yapılışı

Kek için tereyağı ve esmerşekeri mikserle çırparak, krema haline getirin. Teker teker yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyip, karışıma ekleyin. Daha sonra yağlanmış kelepçeli veya baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra elinizle toz haline gelene kadar ufalayın. Krem peynir ve pudraşekerini ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayıp, buzdolabında en az 3 saat bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve top kekleri bulayın. Üzerlerini renkli şekerleme ve renkli damla çikolatalarla süsleyip, dilerseniz külahta servis yapın.