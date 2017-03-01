Çilek Soslu İrmik Tatlısı Tarifi

Malzemeler

9 çorba kaşığı irmik

5 su bardağı süt

9 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı hindistancevizi

1 çorba kaşığı margarin

Çilek sos için:

20 adet çilek

4 çorba kaşığı pudraşekeri

Çilek Soslu İrmik Tatlısı Yapılışı

İrmik, süt, tozşeker ve hindistancevizini tencereye alın. Kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynamayabaşlayınca margarin ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı küçük kaselere pay edip, soğuyana dek dinlendirin. Daha sonra buzdolabına yerleştirip, 1 gece bekletin. Çilek sos için çilek ve pudraşekerini blenderden geçirip, 2 dakika pişirin. Tatlıları buzdolabından alıp, servis tabaklarına ters çevirerek çıkarın. Üzerine çilek sos gezdirip servis yapın.