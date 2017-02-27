Elmalı Turta Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

Yarım su bardağı tozşeker

1 su bardağı +2 çorba kaşığı tereyağı

6 kahve fincanından bir parmak eksik un

Vanilya

tuz

3 adet elma

Pasta kreması için:

Yarım su bardağı süt

125 gram krema

1 kahve fincanı tozşeker

Tuz

vanilya

4 adet yumurta

Bir buçuk çorba kaşığı mısır unu

Elmalı Turta Yapılışı

Hamur için gerekli tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp, özleşene dek yoğurun. Bir saat buzdolabında bekletin. Pasta kreması için, sütü, kremayı, vanilyayı, tuz ve şekeri bir kapta, kısık ateş üzerinde ısıtın. Yumurtaları ve mısır ununu başka bir kapta çırptıktan sonra kaynamakta olan sütlü karışıma azar azar ve sürekli karıştırarak, ekleyin. Karışım koyulaşana dek kısık ateşte pişirin. Hafifçe ılınana dek, arasıra karıştırarak bir kenarda bekletin. Önceden hazırladığınız hamuru buzdolabından çıkarıp, oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletin. Hamurun çok az bir parçasını ayırıp, kalanını 23 cm çapında ve yarım cm kalınlığında açın. 23 cm çapında ve 5 cm yüksekliğinde yuvarlak bir kalıba döşeyin. Küçük hamur parçasını da yarım cm kalınlığında açtıktan sonra 3 cm eninde şeritler kesin. Kalıbın kenarlarını bu şeritlerle kaplayın. Elmaların kabuğunu soyduktan sonra herbirini 8 dilime ayırın. Hamurun üzerine dizin. Pasta kremasını elma dilimlerinin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kremanın üzeri hafifçe kızarana dek pişirin. Turtayı fırından çıkarıp, ızgara telinin üzerine koyup, ılınmasını bekleyin. Servis yapın.