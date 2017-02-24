Sıcak Çikolatalı Kek Tarifi

Malzemeler
100 gram tereyağı
100 gram bitter çikolata
2 adet yumurta+2 adet yumurta sarısı
50 gram tozşeker
3 çorba kaşığı un
Sıcak Çikolatalı Kek Yapılışı
Tereyağını fırında eritip, bitter çikolata ile karıştırın. Yumurta sarılarını, ardından bütün yumurtaları ekleyin. Tozşeker ilave edip, çırpma teli ile tozşeker eriyene dek hızlı şekilde çırpın. Un ilave edip çırpmaya devam edin. Karışım akışkan bir kıvam aldığında, yağlanmış kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ile servis yapın.