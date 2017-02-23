Dereotlu Lokmalık Poğaça Tarifi

Malzemeler

Hamuru için: 200 gram oda sıcaklığında Teremyağ

1 adet yumurta

1 adet yumurta akı

1 çay bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 paket Bizim Mutfak Hamur Kabartma Tozu

Üç buçuk su bardağı Bizim Mutfak Un

5-6 dal kıyılmış dereotu

İçine: 250 gram rendelenmiş beyaz peynir

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı mısır unu

Dereotlu Lokmalık Poğaça Yapılışı

Poğaçanın hamuru için Teremyağ'ı yoğurma kabına alın. Üzerine yumurta, yumurta akı, yoğurt, sirke ve tuzu ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, un ve dereotunu katıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlak bezeler yapın. 1 adet bezeyi avucunuzun içinde çay tabağı büyüklüğünde açın ve ortasına rendelenmiş peynir koyup poğaça şekli verin. Bezeler ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp mısır unu serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.