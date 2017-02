Cevizli Baklava Tarifi

Malzemeler

Yarım kg un

3 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

Bir tutam tuz

3 çorba kaşığı yoğurt

Yufkayı açmak için: 1 kase nişasta

İçi için: 1 su bardağı sıvıyağ

Yarım kg dövülmüş ceviz

Üzeri için: 1 su bardağı sıvıyağ

Şerbeti için: 7 su bardağı tozşeker

8 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Cevizli Baklava Yapılışı

Şerbet için tozşeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın. Hafif şurup kıvamı aldığında limon suyunu ekleyin. Tencereyi ateşten alın. Geniş bir kapta elenmiş un, yumurta, süt, sıvıyağ, tuz ve yoğurdu karıştırın. Kulak memesi kıvamında hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan 30 adet beze koparıp elinizde yuvarlayın. Bezeleri 30 dakika dinlendirin. Üzerlerine nişasta serpip, oklava ile tepsi büyüklüğünde açın. Hafifçe yağlanmış tepsiye ilk yufkayı serip, üzerine sıvıyağ sürün. İlk dört yufkayı aralarına sıvıyağ sürerek üst üste dizin. Dördüncü yufkanın üzerine dövülmüş ceviz serpin. Her yufkanın arasına sıvıyağ ve her dördüncü yufkanın üzerine dövülmüş ceviz serperek, bu şekilde 30 yufkayı üst üste dizin. Yufkaları iki parmak kalınlığında, uzun şeritler halinde kesin. Tepsiyi hafif yan çevirip, eğimli olarak verevine kesin. 1 su bardağı sıvıyağı yufkaların üzerine gezdirin. Her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayın. 180 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine soğuk şerbeti dökün. Baklava şerbeti iyice içine çektikten sonra servis yapın.