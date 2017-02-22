Muzlu Bademli Kek Tarifi

Malzemeler

Kek için: 5 adet yumurta

5 çorba kaşığı tozşeker

Yarım paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

5 çorba kaşığı un

2/3 su bardağı badem



Keki ıslatmak için: Yarım su bardağı süt

2 çorba kaşığı tozşeker



Krema için: 1 kutu krema

Bir buçuk su bardağı süt

2 adet muz



Üzerine: Yarım çay bardağı file badem

1 tatlı kaşığı bal

Muzlu Bademli Kek Yapılışı

Öncelikle kek için yumurtaları bir tencereye kırın. Üzerine tozşeker ilave edin ve ocağa oturtun. Kısık ateşte çok hızlı karıştırın. Daha sonra tencereyi ocaktan alın ve içine vanilya, kabartma tozu ile unu ekleyip, karıştırın. En son kabuklarını soyup, çok ince kıydığınız bademi ilave edin ve tekrar karıştırın. Orta büyüklükte kelepçeli bir kalıbı yağlayın ve bademli karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer taraftan keki ıslatmak için sütü tozşekerle karıştırın. Pişin keki kalıbından çıkarın ve üzerine tozşekerli karışımı gezdirip, soğumaya bırakın. Kremayı sütle birlikte iyice çırpın. Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. Birinci katın üzerine hazırladığınız kremanın yarısını sürün ve üzerine 1 adet dilimlenmiş muzu dizin. Diğer kek parçasını üzerine kapatın ve kalan krema ile her tarafını kaplayın. Servis yapmadan önce kalan muzu dilimleyip üzerine yerleştirin. File badem serpin ve bal gezdirip, servis yapın.