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Armut Tatlısı Tarifi

Malzemeler
2 adet deveci armudu
100 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı limon suyu
4 çorba kaşığı kahve likörü
1 adet tortilla ekmeği
3 çorba kaşığı sıvıyağ

Armut Tatlısı Yapılışı
Armutların kabuğunu soyup, 2 cm kalınlığında dilimleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Armut, tarçın, limon suyu ve kahve likörü ekleyip, armutları zedelemeyecek şekilde çevirerek pişirin. Tortilla ekmeğini 1'er cm şeritler halinde kesin. Sıvıyağda kızartıp, ile birlikte ılık servis yapın.
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