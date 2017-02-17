Ballı Ve Damla Çikolatalı Kek Tarifi

Malzemeler
3 çorba kaşığı bal
Yarım su bardağı damla çikolata
4 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı tozşeker
125 gram eritilmiş margarin
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzerine: 1 çay bardağı pudraşekeri
1 adet portakal
Ballı Ve Damla Çikolatalı Kek Yapılışı
Derin bir kabın içinde yumurtaları bir çırpıcı ile çırpın. Tozşeker katıp, çırpmaya devam edin. Margarin, ceviz, bal, damla çikolata, tarçın, rendelenmiş portakal kabuğu ve kabartma tozu ilave edip, karıştırın. En son elenmiş unu katıp, tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra, yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın ve üzerine pudraşekeri serpin. Jülyen doğranmış portakal kabuğu ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.