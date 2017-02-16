Cevizli Un Helvası Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı un,

250 gram tereyağı

1 çorba kaşığı sıvıyağ



Şerbeti için:

Bir buçuk su bardağı tozşeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt



Süslemek için:

Ceviz

Cevizli Un Helvası Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için tozşeker, suve sütü bir tencereye alın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatıp, soğumaya bırakın. Tencereye aldığınız tereyağını eritin ve 1 çorba kaşığı sıvıyağ ekleyin. Unu katın ve kısık ateşte unun rengi dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun. Cevizi ilave edin ve 1 dakika daha karıştırın. Soğuyan şerbeti ekleyin ve şerbeti çekene kadar karıştırmaya devam edin. Kaşığı ters çevirdiğiniz zaman helva gözgöz atıyorsa ve kaşıktan parça parça düşüyorsa ocaktan alın. Tencerenin kapağı kapalı olarak 15 dakika demlendirin ve dilediğiniz şekilde servis tabağına alın. Ceviz ile süsleyerek, sıcak veya ılık olarak servis yapın.