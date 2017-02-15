Turna Yemişli Sebzeli Börek Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kurutulmuş turna yemişi

2-3 yaprak lahana

2 adet pırasa,

2 adet havuç

1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

Yarım Türk kahvesi fincanı su

2 adet yufka,

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Yeteri kadar tuz ve karabiber



Turna yemişi sosu için:

1 su bardağı taze turna yemişi

Bir buçuk su bardağı su

1 çay bardağı elma suyu

2 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı bal2 çorba kaşığı pekmez



Kızartmak için: Sıvıyağ

Turna Yemişli Sebzeli Börek Yapılışı

1 Turna yemişli sos için turnayemişi ve suyu tencereye alıp kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Blenderden geçirip, tel süzgeç yardımıyla süzün. Elma suyu, elma sirkesi, bal ve pekmez ilave edip karıştırın. 2 İç malzeme için doğranmış lahana, pırasa ve havucuyarım kahve fincanı sıvıyağda soteleyin. Ocaktan almaya yakın turna yemişi ilave edip harmanlayın. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. 3 Yufkaları üçgen şekilde kesip, 8 eşit parça elde edin. Her birini düz bir zemine yayın. Ayrı bir yerde kalan yarım kahve fincanı sıvıyağ ile yarım kahve fincanı suyu karıştırın. Bu karışımı yufkaların üzerlerine sürün. Lahanalı harcı yufkaların ortalarına pay edin. Hafif bol şekilde sigara böreği gibi sarın. Önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp kızgın sıvıyağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Üzerine turna yemişi sosu gezdirip ılık olarak servis yapın.