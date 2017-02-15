Çikolatalı Revani Tarifi

Malzemeler

10 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

3/4 su bardağı irmik

1 kg tozşeker

5 su bardağı su

1 çay kaşığı vanilya

2 çorba kaşığı kakao

şerbet için:

5 su bardağı su

1 kg tozşeker

yarım limon

Çikolatalı Revani Yapılışı

Öncelikle revaninin şerbeti için su, tozşeker ve limonu bir tencereye alıp iyice kaynatın. Soğuması için kenara alın. Revani için yumurtaları çırpın. Tozşekeri ekleyip tekrar çırpın. Un, irmik, su, vanilya ve 2 çorba kaşığı kakaoyu ekleyip çırpma teliyle tüm malzemeyi iyice çırpmaya devam edin. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Revaniyi fırından çıkartıp soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Revaninin şerbeti çekmesi için yarım saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.