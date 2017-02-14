Çikolata Dolgulu Kurabiyeler Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

250 gram tereyağı

Üç buçuk su bardağı un

3 çorba kaşığı pudraşekeri

3 çorba kaşığı yoğurt

1 paket vanilya, bir tutam tuz

Dolgu kreması için:

1 adet yumurta sarısı

7 çorba kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı süt

Üzeri için: Kakao, pudraşekeri

Çikolata Dolgulu Kurabiyeler Yapılışı

​Öncelikle hamur için tereyağını eritin ve ılınması için kenara alın. Un ve pudraşekerini yoğurma kabına eleyin. Yoğurt, vanilya ve tuzu ekleyin. Eritilmiş tereyağını da kattıktan sonra tüm malzemeyi yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek kenara alın. Diğer taraftan dolgu kreması için, yumurta sarısı ile tozşekeri bir tencerede çırpın. Nişasta, kakao ve unu ilave edip, karıştırın. Tencereyi ocağın üstüne oturtunve sütü yavaşça ekleyin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ilındıktan sonra soğuması için buzdolabında yarım saat bekletin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bir parça hamuru avucunuzun içinde daire şeklinde açın ve ortasına dolgu kremasından 1 tatlı kaşığı koyun. Hamuru kapatıp, top haline getirin. Diğer hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmaya bırakın. Servis tabağına alın ve üzerlerine kakao ile pudraşekeri serpin.