Peynirli İrmik Helvası Tarifi

Malzemeler

150 gram dil peyniri

Bir buçuk su bardağı irmik

200 gram tereyağı

1 çorba kaşığı tozşeker



Şerbeti için:

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt



Süslemek için:

Tarçın,

nane

Peynirli İrmik Helvası Yapılışı

Öncelikle şerbetiçin tozşeker, su ve sütü bir tencerede kaynatıp, soğumaya bırakın.Tereyağını bir tencerede eritin ve içine irmiği ilave edip, kısık ateşteirmiğin rengi dönenekadar kavurun. Şerbeti kavurduğunuz irmiğin içine dökerken bir yandan da karıştırmaya devam edin. Şerbeti çekene kadar karıştırın ve istediğiniz kıvama geldiğinde 1 çorba kaşığı tozşekeri ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra helvanın ortasını açın ve elinizle didiklediğiniz peyniri koyun. Üzerini helvayla örtün ve tencerenin ağzını kapatıp, 10 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra helvayı iyice karıştırın.Dilerseniz ıslatılmış bir kaseye doldurup, servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Toz tarçın ve nane yaprağı ile süsleyip, sıcak veya ılık olarak servis yapın