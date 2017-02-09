Kakaolu Islak Kek Tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı zeytinyağı

7 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı kakao

Kakaolu Islak Kek Yapılışı

Öncelikle tozşeker ve yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Süt, vanilya, margarin ve zeytinyağını ekleyip, çırpmaya devam edin. Kakaoyu da katıp, şöyle bir karıştırın. Bu malzemeden 1 su bardağı dolusu ayırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip, son kez karıştırın. Margarinle yağlanmış bir kek kalıbına, malzemeyi dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Keki fırından aldıktan sonra, önceden ayırdığınız 1 su bardağı sıvı malzemeyi kekin üzerine dökün. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.