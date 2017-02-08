Otlu Ekmek Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tozşeker,

1 su bardağı ılık su,

4 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında tereyağı,

bir buçuk tatlı kaşığı tuz



İçine:

5'er dal taze fesleğen ve kekik

2 dal biberiye,

bir tutam tuz

Otlu Ekmek Yapılışı

1 Kuru maya, tozşeker ve yarım su bardağı ılık suyu bir kaba alıp, 5 dakikadinlendirin. 2 su bardağı unu yoğurma kabına alıp, ortasını havuzgibi açın. İçine 50 gram tereyağı, maya ve tuz ekleyip yoğurun. Kalan 2 subardağı unu ve kalan ılık suyu ilave edip, ele yapışmayan yumuşak kıvamlıbir hamur elde edene dek yoğurun. Üzerini örtüp, hamur iki katı büyüklüğe erişene dek 1 saat dinlendirin. Hamuru iki eşit bezeye ayırıp, her birini yarım santim kalınlığında ve yuvarlak şekilde açın. Üzerlerine kalan 50gram tereyağını sürün.

2 Ayrı bir yerde kıyılmış fesleğen, kekik, biberiye ve tuzu karıştırın. Otlu karışımı hamurların üzerine serpiştirerek pay edin. Her birini rulo şeklinde sarıp, uçlarını birleştirin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisin eyerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarıp kabaranadek yaklaşık 40 dakika pişirin.