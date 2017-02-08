İngiliz Usülü Kuki Tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı esmerşeker

Yarım su bardağı tozşeker

3 su bardağı+2 çorba kaşığı un

200 gram damla çikolata

200 gram tereyağı

İngiliz Usülü Kuki Yapılışı

Yumurta, esmerşeker ve tozşekeri 5 dakika çırpın. Un, damla çikolata ve tereyağını teker teker ekleyip yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayarak 8-10 cm kalınlığında ve ince uzun rulolar yapın. Derin dondurucuda 2 saat dinlendirin. Çıkarıp, 2-3 cm kalınlığında dilimleyin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Çayın yanında servis yapın.