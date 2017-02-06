Beyaz Helva Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı un

Bir buçuk su bardağı soğuk su

2 su bardağı ceviz

Süslemek için: Nar tanesi ve

nane yaprağı

Beyaz Helva Yapılışı

Tozşeker ve unu bir tencereye alın. Soğuk suyu ilave edip, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak pelte kıvamına gelene kadar pişirin. Cevizi iri kalacak şekilde robottan geçirin. Yarısını orta büyüklükte yuvarlak bir kabın dibine yayın. Üzerine helvayı boşaltıp, kalan cevizi serpin. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde kesin. Üzerini nar taneleri ve nane ile süsleyip, servis yapın.