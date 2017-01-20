Tahinli Kuru Baklava Tarifi

Malzemeler

Hamuru için: 4 su bardağı un

2 çorba kaşığı sirke

Yeteri kadar ılık su



Üzerine sürmek için:

150 gram tereyağı

İçi için: Bir buçuk su bardağı tahin

Bir buçuk su bardağı tozşeker

100'er gram dövülmüş fındık ve ceviz



Üzerine: Pudraşekeri

Tahinli Kuru Baklava Yapılışı

Hamur için yoğurma kabına un ve sirkeyi alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ılık su ilave edip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Daha sonra hamuru 4 eşit parçaya ayırın. Her parçayı ince olacak şekilde merdaneyle açın. 1 adet yufkanın üzerine eritilmiş tereyağının yarısını gezdirin ve diğer yufkayı üzerine kapatın. Yufkanın karşılıklı kenarlarını 4 parmak olacak şekilde içeri doğra katlayıp, yufkaya kare şekli verin. Üzerine tahinin yarısı, tozşekerin yarısı ve en üste de fındık ile cevizin yarısını serpin. Rulo şeklinde sarın ve hamurdan baklava dilimleri kesin. Kalan 2 adet yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerine pudraşekeri serpin. Dilerseniz üzerine pudraşekeri ile birlikte tarçın da serpebilirsiniz.