Portakallı Çikolatalı Kek Tarifi

Malzemeler

4 adet yumurta

Yarım su bardağı portakal suyu

3 adet portakalın

rendelenmiş kabuğu

Bir buçuk su bardağı tozşeker

1 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz



Sosu için:

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı portakal suyu

Yarım su bardağı pudraşekeri

Portakallı Çikolatalı Kek Yapılışı

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarıları, yarım su bardağı portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve tozşekeri, tozşeker eriyene kadar çırpın. Bir su bardağı un, kabartma tozu ve tuzu eleyip yumurta sarılı karışıma ekleyerek tahta bir kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını kar haline gelinceye kadar çırpıp karışıma ekleyin. Yuvarlak bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sosu için, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve pudraşekerini karıştırıp keki ıslatın. Çikolataları benmari usulü eritip kekin üzerine gezdirin. Çikolata donduktan sonra portakal dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.