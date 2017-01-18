Çikolatalı ve Fındıklı Tatlı Tarifi

Malzemeler

15 adet yumurta

1/4 su bardağı pudraşekeri

1 su bardağı tozşeker

2 paket (80'er gramlık)rendelenmiş bitter çikolata

2 su bardağı un

250 gram ince çekilmiş fındık

1 paket kabartma tozu



Şerbeti için:

6 su bardağı su

4 su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı limon suyu



Üzerine:

1 adet şeftali

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

3 çorba kaşığı toz antepfıstığı

3-4 çorba kaşığı bütün antepfıstığı

Çikolatalı ve Fındıklı Tatlı Yapılışı

Tüm şerbet malzemesini bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynadıktan birkaç dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını pudraşekeri ile birlikte bir kaba alın ve mikser yardımıyla kabarana dek çırpın. Yumurta aklarına tozşeker ekleyip çırpma teli ile çırpın (köpük köpük olması gerekmiyor). Kabaran yumurta sarısı ve akını birlikte bir kaba alın. Üzerine çikolata, un, fındık ve kabartma tozu katıp yavaşça karıştırın. Hazırladığınız harcı yağlanmış bir tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti yavaş yavaş çektirerek dökün. Soğutup istediğiniz şekilde dilimleyin. Üzerini antepfıstığı, şeftali dilimleri ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.