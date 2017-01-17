Çikolatalı Frambuazlı Pasta Tarifi

Malzemeler

Pandispanyası için:

Bir buçuk çay bardağı tozşeker

7 adet yumurta

Yarım çay bardağı kakao

1 çay bardağı un

1 su bardağı frambuaz reçeli

Üzeri için:

1 çorba kaşığı kakao

1 paket bitter çikolata (80 gram)

Çikolatalı Frambuazlı Pasta Yapılışı

Pandispanyayı hazırlamak için, tozşeker ve yumurtaları birlikte çırpın. Üzerine kakao ve unu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Pişen hamur biraz ılındıktan sonra üzerine reçeli sürün. Rulo yapıp buzdolabında 1 saat bekletin. Servis tabağına alıp üzerine kakao serpin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip pastanın üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.