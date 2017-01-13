Bisküvili Balkabağı Tatlısı Tarifi

Malzemeler

400 gram ayıklanmış balkabağı

Bir su bardağı + 1 çorba

kaşığı tozşeker

Yarım paket pötibör bisküvi

1 çorba kaşığı dolusu toz antepfıstığı

Bisküvili Balkabağı Tatlısı Yapılışı

Ayıklanmış ve doğranmış balkabağını bir tencereye dizin. Üzerine tozşekeri serpin ve tencerenin kapağını kapatıp, 4-5 saat bekletin. Daha sonra tencereye alıp, kendi suyu ile pişirin. Pişen balkabağını çatalla ezin ve orta büyüklükte bir cam kabın içine yarısını yerleştirin. Pötibör bisküviyi ufalayın. Balkabağının üzerine bisküvi ve toz antepfıstığını serpin. Kalan balkabağını bisküvinin üzerine yayın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.