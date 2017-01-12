Tarçınlı Kek Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı esmerşeker

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağından az zeytinyağı

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığının ucuyla mahlep

1 tatlı kaşığı hindistancevizi

Bir avuç ceviz

Üzerine: Pudraşekeri, böğürtlen reçeli

Tarçınlı Kek Yapılışı

Öncelikle yumurta ve esmer şekeri karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip, mikserlemeye devam

edin. Tüm malzemeyi, yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Orta ısılı fırında20-25 dakika pişirin. Üzerine pudraşekeri ve böğürtlen reçeli ekleyip servis yapın.