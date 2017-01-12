Tarçınlı Kek Tarifi

Malzemeler
1 su bardağı esmerşeker
1 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağından az zeytinyağı
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığının ucuyla mahlep
1 tatlı kaşığı hindistancevizi
Bir avuç ceviz
Üzerine: Pudraşekeri, böğürtlen reçeli
Tarçınlı Kek Yapılışı
Öncelikle yumurta ve esmer şekeri karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip, mikserlemeye devam
edin. Tüm malzemeyi, yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Orta ısılı fırında20-25 dakika pişirin. Üzerine pudraşekeri ve böğürtlen reçeli ekleyip servis yapın.