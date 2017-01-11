Pirinçli Hanım Parmağı Tarifi

Malzemeler

2 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı dolmalık fıstık

600 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1 demet nane

1 çorba kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı mercanköşk

1 çay bardağı kuşüzümü

1 kg yufka

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Üzeri için:

300 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Pirinçli Hanım Parmağı Yapılışı

Soğanı küp doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Dolmalık fıstık ilave edip, kavurmaya devam edin. Kıyma ilave edip, kıyma suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Pirinç ekleyip, 3 dakika kavurun. Su ilave edip, pişmeye bırakın. Kıyılmış nane, tarçın, mercanköşk, kuşüzümü, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Her bir yufkayı 8 üçgen parçaya bölün. Yufkaları düz bir zemine serip, geniş taraflarına naneli karışımı pay edin. Sigara böreği gibi sarıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Üzerlerine kaşar peyniri serpip servis yapın.