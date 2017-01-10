Bademli Muhallebi Tarifi

Malzemeler
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
5 çorba kaşığı tozşeker
2 çorba kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı un
50 gram file badem
Çay kaşığının ucuyla gıda boyası
Süslemek için:
Dondurulmuş böğürtlen
Bademli Muhallebi Yapılışı
Bir tencereye süt, su ve tozşekeri alın. Nişasta ve unu ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra file badem ve gıda boyasını ekleyip karıştırın. Orta büyüklükteki bir cam kaba döküp üzerini spatula ile düzeltin. Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra dilimleyerek üzerini böğürtlen ve nane yaprağı ile süsleyip servis yapın.