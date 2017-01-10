Bademli Muhallebi Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

5 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı un

50 gram file badem

Çay kaşığının ucuyla gıda boyası

Süslemek için:

Dondurulmuş böğürtlen

Bademli Muhallebi Yapılışı

Bir tencereye süt, su ve tozşekeri alın. Nişasta ve unu ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra file badem ve gıda boyasını ekleyip karıştırın. Orta büyüklükteki bir cam kaba döküp üzerini spatula ile düzeltin. Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra dilimleyerek üzerini böğürtlen ve nane yaprağı ile süsleyip servis yapın.