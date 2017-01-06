Hindistan Cevizli Bomba Kek Tarifi

Malzemeler

6 adet yumurta

6 kahve fincanı tozşeker

6 kahve fincanı un

3 çorba kaşığı kakao

2 adet muz

Krema için: 7 çorba kaşığı tozşeker

6 çorba kaşığı mısır nişastası

3 çorba kaşığı un

1 litre süt

6 çorba kaşığı hindistancevizi

125 gram eritilmiş margarin

Hindistan Cevizli Bomba Kek Yapılışı

Derin bir kasede yumurta ve 6 kahve fincanı tozşekeri çırpın. Unu ilave edip iyice karıştırın. Hamuru ikiye ayırın. Ayırdığınız hamurlardan birini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin yarısını kaplayacak şekilde enlemesine dökün. Hamurun kalan yarısına kakao ilave edip, karıştırın. Kakaolu karışımı da sade hamurun yanına aynı şekilde dökün. 170 derece fırında pişirin. Pişen sıcak pandispanyanın bir kenarına 2 adet muzu bütün koyun ve rulo şeklinde sarın. 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Birkaç dilimi ayırıp, kalanını yuvarlak ve derin bir kaba ortası alçak, kenarları dolu kalacak şekilde sıkıca bastırıp dizin. Diğer taraftan krema için, tozşeker, mısır nişastası, un ve sütü çırpın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız kremayı hindistanceviziyle 5-10 dakika çırpın. Daha sonra margarini ilave edip, çırpmaya devam edin. Ilık kremayı kek dilimlerinin ortasına dökün. Ayırdığınız dilim keklerle üzerini kapatın. Yarım saat buzlukta beklettikten sonra buzdolabı katına alın ve bir gece bekletin. Ters çevirip servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.