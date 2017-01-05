Ananaslı Kurabiye Tarifi

Malzemeler

250 gram tereyağı

2 adet yumurta

2 paket kakao (1 paket 25 gram)

Bir buçuk su bardağı pudraşekeri

1 paket vanilyavanilya kelimesinin anlamı için tıklayınız"Latince adı: Vanilla planifolia Orkidegiller (Orchidaceae) familyasındandır. Kullanılan kısmı kurutulmuş meyvesidir. Muhallebi, sütlaç, krem karamel, tatlı sufle, dondurma, bisküviler, kekler ve pastalarda kullanılır.

Hazmı kolaylaştırır. ..."

1 paket kabartma tozu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

4 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı hindistancevizi

Krema için:

Yarım ananas

2 su bardağı ananas suyu

1 çay bardağı tozşeker

3 çorba kaşığı buğday nisaştası

3 çorba kaşığı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

Ananaslı Kurabiye Yapılışı

Hamur için un hariç kalan malzemeyi iyice karıştırın. Azar azar un ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 15 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz bir kalıpla kesip, üzerlerine çırpılmış yumurta akı sürün. Hindistancevizi serpip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Krema için ananası blenderden geçirin. Ananas suyu ve tozşeker ilave edip ocağa oturtun. Tozşeker eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde nişastayı 3 çorba kaşığı suda eritip, ananaslı karışıma yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. Koyulaştığında ocaktan alıp, tereyağını karıştırın ve ılınmaya bırakın. İki kurabiyenin arasına krema sürün. Kalan kurabiyeleri de aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.