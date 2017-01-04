Amerikan Kuki Tarifi

Malzemeler
Yarım kg un
165 gram oda
sıcaklığında margarin
Yarım paket (1 paket
10 gram) karbonat
1 su bardağı +1 çorba
kaşığı tozşeker
1 paket vanilya
75 gram pirinç fındık
75 gram damla çikolata
Batırmak için:
150 gram bitter
kuvertür çikolata
Üzerine:
25 gram fildişi
kuvertür çikolata
Amerikan Kuki Yapılışı
Yoğurma kabına un, margarin, karbonat, tozşeker ve vanilyayı koyup, yoğurun. Pirinç fındık ve damla çikolatayı ilave edip, karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle çay tabağı büyüklüğünde açın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirip, soğuması için bir kenara alın. Kuvertür bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kurabiyelerin yarısını çikolataya batırıp, donması için yağlı kağıt üzerine koyun. Eritilmiş fildişi kuvertür çikolatayı sıkma torbasına doldurun ve kukilerin üzerine ince çizgiler halinde dekor yapın.