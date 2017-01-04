Amerikan Kuki Tarifi

Malzemeler

Yarım kg un

165 gram oda

sıcaklığında margarin

Yarım paket (1 paket

10 gram) karbonat

1 su bardağı +1 çorba

kaşığı tozşeker

1 paket vanilya

75 gram pirinç fındık

75 gram damla çikolata

Batırmak için:

150 gram bitter

kuvertür çikolata

Üzerine:

25 gram fildişi

kuvertür çikolata

Amerikan Kuki Yapılışı

Yoğurma kabına un, margarin, karbonat, tozşeker ve vanilyayı koyup, yoğurun. Pirinç fındık ve damla çikolatayı ilave edip, karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle çay tabağı büyüklüğünde açın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirip, soğuması için bir kenara alın. Kuvertür bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kurabiyelerin yarısını çikolataya batırıp, donması için yağlı kağıt üzerine koyun. Eritilmiş fildişi kuvertür çikolatayı sıkma torbasına doldurun ve kukilerin üzerine ince çizgiler halinde dekor yapın.