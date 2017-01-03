Server Paşa Tatlısı Tarifi

Malzemeler

7 dilim bayat ekmek

6 adet yumurta

1 kahve fincanı süt

100 gram tereyağı

1 su bardağı dövülmüş fındık

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

İki buçuk su bardağı tozşeker

2 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Servis için:

Kaymak

Server Paşa Tatlısı Yapılışı

1 bayat ekmek dilimlerini bir gece önceden bir bezin üzerine serip, kurutun. İçini robottan geçirerek un haline getirin ve bir kaba alın. Ayrı bir kaba yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını koyup, iyice çırpın. İçine robottan çektiğiniz ekmek içini, fındık ve kabartma tozunu katıp, karıştırın. Orta büyüklükte yağlanmış kare bir fırın kabına (arzunuza göre farklı şekilde bir kapta olabilir) boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 2 Şerbeti için tozşeker ve suyu bir tencerece kaynatın. Limon suyunu ilave edip, bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp, soğutun. Tatlıyı fırından çıkardıktan 10 dakika sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Dilimleyerek, kaymak ile birlikte servis edin.