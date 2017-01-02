Atıştırmalık Börekçikler Tarifi

Malzemeler

İç harç için:

150 gram çemensiz pastırma

3-4 adet kurutulmuş domates

2 adet haşlanmış patates

2 adet sivri biber

Yarım çay bardağı dövülmüş

antepfıstığı veya kaju fıstığı

1 çay bardağı mısıryağı

1 çorba kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri

Börekleri bulamak için:

1 çay bardağı yoğurt suyu

1 çay bardağı galeta unu

Atıştırmalık Börekçikler Yapılışı

Yufkaları düz bir zemine serin ve bir adet yufkadan 3 parmak eninde uzun şeritler kesip, çıkarın. Diğer yufkayı da önce uzunlamasına daha sonra enlemesine kesip, 4 parça elde edin. Her bir parçayı da dörde kesip, küçük üçgenler elde edin. İç harç için pastırmayı uzun şeritler halinde doğrayıp, bir kaseye alın. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 15-20 dakika bekletip, çıkarın ve kıyıp, pastırmaya katın. Ezilmiş patatesi de üzerine ilave edin. Mısıryağını bir tavaya alıp kıyılmış sivri biber ve antepfıstığını 1-2 dakika çevirin. Ocaktan alın ve kaşar peynirini ekleyin. Daha sonra pastırmalı karışıma ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırın. Yufkaların içine hazırladığınız harçtan koyarak,uzun şeritlerler halindeki yufkaları muska biçiminde, üçgen yufkaları dasigara böreği şeklinde sarın. Börekleri önce yoğurt suyuna daha sonra galeta ununa bulayın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.