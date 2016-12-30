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Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı irmik
4 su bardağı süt
Bir buçuk su bardağı tozşeker
3 çorba kaşığı hindistancevizi
1 paket vanilya
Üzeri için:
1 paket (80 gram) bitter çikolata
Yarım çay bardağı kıyılmış
antepfıstığı

Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Yapılışı

Ocağa koyduğunuz bir tencereye irmik, 4 su bardağı süt ve tozşekeri koyup karıştırın. Vanilya ve hindistancevizini ekleyip, koyulaşana kadar pişirerek kalıplara dökün. Bir gece dolapta bekletin ve kalıplardan çıkartın. Çikolatayı benmari usulü eritip tatlılara paylaştırın. Üzerlerini antepfıstığıyla süsleyip servis yapın.
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