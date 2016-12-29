Kıymalı Açık Pide Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 paket (10 gram) instant maya

1 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



İçi için: 300 gram kıyma

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber



Hamurları yağlamak için:

1 su bardağı eritilmiş margarin ya da tereyağı

Kıymalı Açık Pide Yapılışı

Öncelikle içi için kıyma ve kıyılmış soğanı bir tavada hafifçe kavurun. Salça, tuz ve karabiber ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Soğuması için bir kenara alın. Hamur için derin bir kaba süt, su, sıvıyağ, maya, yoğurt, tozşeker ve tuzu alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 45 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan 15 adet beze yapın ve her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Bezelerin her birini bir fırça yardımıyla ayrı ayrı yağlayın. Önce karşılıklı kenarları ortada birleşecek şekilde, daha sonra diğer karşılıklı kenarları birbirinin üzerine gelecek biçimde kapatın ve kare bir hamur elde edin. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın ve orta kısımlarına kıymalı iç harcı paylaştırın. Pideleri fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.