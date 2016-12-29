Cevizli Tart Tarifi

Malzemeler

3 su bardağı un

1 adet yumurta

150 gram margarin

Bir tutam tuz

Üzerine: 4 çorba kaşığı tozşeker

3 çorba kaşığı bal

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Bir tutam tuz

3 adet yumurta

Cevizli Tart Yapılışı

Un, yumurta, margarin ve tuzu karıştırıp, tart hamuru hazırlayın. 24 cm çapındaki kalıbı yağlayıp, içine yerleştirin. 150 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir yerde tozşeker, bal, ceviz, bir tutam tuz ve yumurta sarılarını çırpın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını da kar haline gelene dek çırpın. Yumurta aklarını cevizli karışıma ekleyip, karıştırın. Bu karışımı 15 dakika pişirdiğiniz tart tabanının üzerine dökün. 35-40 dakika veya altın rengi alana dek pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.