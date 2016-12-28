Ispanaklı Kol Böreği Tarifi

Malzemeler

4 adet yufka

2 demet ıspanak

Yarım çay bardağı sıvıyağ

2 adet orta boy soğan

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Tuz, karabiber, pulbiber

Yarım su bardağı süt



Üzeri için:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı sıvıyağ

Çörekotu

Ispanaklı Kol Böreği Yapılışı

Ispanağı temizleyip yıkadıktan sonra ince kıyın. Sıvıyağın yarısını bir tavaya alıp kızdırın. Üzerine ince kıyılmış soğan ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Ispanağı ilave edin. Tuz, karabiber ve pulbiber katarak kavurun. Kalan sıvıyağ ve sütü karıştırın. Yufkaları düz bir zemine yayarak tam ortadan ikiye bölün. Bir parça yufkanın üzerine sütlü sıvıyağdan sürün. Ispanaklı harçtan koyup, peynir serpin. Yufkayı düz tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın. Daha sonra bir ucundan tutarak kendi etrafında döndürün. Yuvarlak bir fırın tepsisini yağlayıp sardığınız yufkayı tepsinin tam ortasına yerleştirin. İkinci yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Ruloyu tepsideki yufkanın bir ucuna ekleyerek etrafında çevirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. Üzeri için yumurta ve sıvıyağı karıştırıp böreğin üzerine sürün. Çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyerek servis yapın.