Fındıklı Kurabiye Tarifi

Malzemeler

100 gram kıyılmış fındık

110 gram tereyağı

Üç buçuk çorba kaşığı tozşeker

1 paket vanilya

1 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı un

Bir tutam tuz

Yarım kahve fincanı ahududu reçeli



Hazırlanışı

Tereyağı ve tozşekeri mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Vanilya ve yumurta sarısı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un ve tuzu karıştırın. Tereyağlı karışıma ilave edip yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparın. Elinize yapışıyorsa 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Bezeleri yuvarlayıp, parmağınızla ortalarını çukurlaştırın. Önce çırpılmış yumurta akına, sonra kıyılmış fındığa bulayın. Fırın tepsisine yerleştirip ortalarına reçeli pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 13-15 dakika pişirip servis yapın.