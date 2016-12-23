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Tarifi

Tahinli Sultan Helvası Tarifi

Malzemeler

140 gram tereyağı
Yarım su bardağı sıvıyağ
3 su bardağı un
Bir buçuk su bardağı dolmalık fıstık
125 gram tahin

Şurup için:
İki buçuk su bardağı tozşeker
3 su bardağı su

Tahinli Sultan Helvası Yapılışı

Derin bir tencereyi ateşe oturtun. Tereyağı, sıvıyağ, un ve dolmalık fıstığı tencereye alarak ağır ateşte sürekli karıştırın. Un, nar gibi kızarana kadar, tencerenin dibini tutturmamaya dikkat ederek kavurun. Şurubu hazırlamak için tozşeker ve suyu kaynatın. Kavurduğunuz una önce tahini, sonra sıcak şurubu sürekli karıştırarak ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra tepsiye dökün. Yayarak üzerini düzeltin. Soğumaya bırakın. Çatalla istediğiniz şekli verin. Dilimleyin ve soğuk olarak servis yapın.
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