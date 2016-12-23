Karanfilli Çörek Tarifi

Malzemeler

Hamuru için: 1 paket instant maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı maden suyu

1 tatlı kaşığı mahlep

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

2 tatlı kaşığı tozşeker, bir tutam tuz

Aldığı kadar un

İç malzeme için: 1 su bardağı tahin

1 çay kaşığı silme toz karanfil

200 gram ceviz, 1 çay bardağı tozşeker

Üzerine: Pudraşekeri

Karanfilli Çörek Yapılışı

Yoğurma kabına maya, süt, maden suyu, mahlep, tereyağı, yumurta, tozşeker ve tuzu koyun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edin ve iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamur iki misli büyüklüğe erişene dek mayalandırın. Daha sonra hamuru iki eşit parçaya ayırın ve merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurlardan birinin üzerine tahinin yarısını sürüp, toz karanfil, ceviz ve tozşekerin yarısını serpin. Rulo şeklinde sarın ve 1 parmak aralıklarla kesin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın ve kesin. Kestiğiniz kısımlar üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Arzuya göre, ılındıktan sonra üzerine pudraşekeri serpin.