Böğürtlenli Çikolata Çantaları Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

3 çorba kaşığı tozşeker

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı tepeleme un

Bir buçuk çorba kaşığı kakao

içi için:

1 paket bitter çikolata (80 gram)

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen

Böğürtlenli Çikolata Çantaları Yapılışı

Tozşekeri ve yumurtaları birlikte çırpın. Un ve kakaoyu karıştırıp bu karışıma ekleyin ve metal bir kaşık yardımıyla çırparak çok koyu olmayan bir hamur hazırlayın. iki fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın ve bu hamurdan tepsiye bir kaşık yardımıyla istediğiniz büyüklükte parçalar dökün. iki tepsiyi de, daha önceden 220 derecede ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak hamurları, şekil alabilmesi için bir merdanenin üzerine yerleştirerek 2-3 dakika dinlendirin. Diğer taraftan bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve merdanenin üzerinde içe doğru kıvrılarak çanta şeklini almış hamurların içine sürün. Bir paket krem şantiyi, bir su bardağı soğuk sütle çırpın ve elde ettiğiniz bu kremayı çikolata sürülmüş çantaların içine doldurun. Kremanın üzerine böğürtlenleri yerleştirerek servis yapın.