Lor Peynirli Kırmızı Biber Dolması Tarifi

Malzemeler

8 adet kırmızı biber

Yarım kg lor peyniri

Yarımşar demet maydanoz, dereotu ve nane

1 çorba kaşığı pulbiber

Bir demet adaçayı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tozşeker

Yarım su bardağı su

Tuz, karabiber

Lor Peynirli Kırmızı Biber Dolması Yapılışı

Kırmızı biberleri yıkayıp kurulayın. Üst kısımlarını kesip içlerini temizleyin. Maydonoz, dereotu ve naneyi ayıklayıp ince kıyın. Geniş bir kaba alıp üzerine lor peyniri ve pulbiber ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı biberlerin içine doldurun. Açılmalarını önlemek için ağız kısımlarını bir kürdanla tutturun. Daha sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine adaçayı yaprakları, zeytinyağı, tozşeker, karabiber, tuz ve su ekleyin. Kabın üzerini alüminyum folyo ile sıkıca kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Alüminyum folyoyu çıkarıp 5 dakika daha pişirin. Adaçayı yaprakları ile sıcak olarak servis edin.