Yeşil Mercimekli Yaprak Sarma Tarifi

Malzemeler

250 gram taze asma yaprağı

1 su bardağı yeşil mercimek

2 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

200 gram kıyma

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

5-6 dal taze reyhan

Karabiber, pulbiber, tuz

2 su bardağı sıcak su

Yeşil Mercimekli Yaprak Sarma Yapılışı

Öncelikle ince kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Kıyma, ceviz içi, ince kıyılmış taze reyhan, karabiber, pulbiber ve tuz ilave edip kavurmaya devam edin. Son olarak bir gece öncesinden ıslatılmış yeşil mercimeği ilave edin. 1-2 defa çevirdikten sonra ılınması için bir kenara alın. Sıcak suda haşlanmış taze asma yaprağının içine 1 çorba kaşığı iç harçtan koyup parmak kalınlığında sarın. Taze asma yaprağı ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sarmaları bir tencereye dizip üzerine sıcak suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 1 saat pişirin.