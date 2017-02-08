İçi Baklalı Kereviz Tarifi

Malzemeler

4 adet büyük boy kereviz

1 su bardağı kuru bakla

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan,

Yeteri kadar su,

tuz

1'er adet portakal ve limonun suyu

Üzerine:Limon suyu, dereotu

İçi Baklalı Kereviz Yapılışı

1- Kuru baklayı akşamdan ıslatın.Zeytinyağının yarısını tencereye alıp,piyazlık doğranmış soğanı üzerine ekleyinve rengi dönene dek kavurun. Islattığınızbaklayı süzüp tencereye ilave edin.Üzerine 2 su bardağı soğuk su ekleyin vehafifçe yumuşayana dek pişirin.

2- Diğer taraftan kerevizleri soyup,1 cm kalınlığında halkalar halindedoğrayın ve ayrı bir tencereye dizin.Üzerine kalan zeytinyağı, 1 su bardağıılık su, portakal ve limon suyunu gezdirin.Kapağı kapalı olarak kereviz yarıyarıya yumuşayana dek pişirin. Üzerinesuyuyla birlikte iç baklayı ekleyin. Tuzunuayarlayın ve tenceredeki malzemeyumuşayana dek pişirin. Servis tabağınaalın. Üzerine arzunuza göre limon suyugezdirin. Dereotu ile süsleyin. Ilık ya dasoğuk olarak servis yapın.