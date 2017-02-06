Muhammaralı Barbunya Tarifi

Malzemeler

1 kg barbunya

2 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarmısak

2 adet domates

2 adet kesmeşeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Muhammara için:

2'şer çorba kaşığı biber ve domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

3 çorba kaşığı ekmek kırıntısı veya galeta unu

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 diş sarmısak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

Yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon

1'er çay kaşığı tuz ve pulbiber

Süslemek için:

Ceviz ve frenk soğanı

Muhammaralı Barbunya Yapılışı

Kıyılmış soğanı zeytinyağında pembeleşene dek soteleyin. Kıyılmış sarmısak ve doğranmış domates ekleyip, 2-3 dakika karıştırarak soteleyin. Barbunya, kesmeşeker ve tuz ilave edip karıştırın. Su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın ve barbunya yumuşayana dek pişirin. 2 Muhammara için tüm malzemeyi blenderden geçirin. Pişen barbunyayı servis tabağına alın. Üzerine muhammarayı yayın. Ceviz ve frenk soğanı ile süsleyip servis yapın.KÖFTE için, kıyma, rendelenmiş soğan, sarmısak, yumurta, galeta unu, yoğurt, antepfıstığı, tuz, karabiber ve kimyonu iyice karıştırıp, en az 5 dakika yoğurun. Köfte harcını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Daha sonra 1 adet yufkayı ikiye katlayın. Harcın yarısını, yufkanın geniş tarafına koyup, rulo şeklinde sarın. Streç filmle kaplayıp, diğer yufkayı hazırlayana dek buzdolabında dinlendirin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Birer parmak eninde dilimleyip, kızgın sıvıyağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Mısır püresi için suyu süzülmüş mısır ve patatesi blenderden geçirin. Üzerine krema, tereyağı ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Isınana dek karıştırın. Ocaktan alıp yeniden blenderden geçirin. Mısır püresini porsiyonluk servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine yufkalı köfteleri yerleştirin. Biberiye ile süsleyip servis yapın.