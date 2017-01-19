Girit Usülü Patlıcan Tarifi

Malzemeler

1 kg patlıcan, 1 adet soğan

4-5 dal taze soğan, 2 adet domates

10 diş sarmısak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı soğuk su

tuz

Girit Usülü Patlıcan Yapılışı

Patlıcanları alaca şekilde soyup doğrayarak, geniş bir kaba alın. Bir çorba kaşığı tuz ve patlıcanların üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. 15 dakika dinlendirip, elinizle sıkarak tencereye alın. Üzerine yemeklik doğranmış soğan, küp doğranmış domates, bütün sarmısak, zeytinyağı, salça, su ve tuz ilave edin. Kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana dek pişirin. Arzunuza göre yoğurtla birlikte servis yapın.