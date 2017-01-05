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  1. Peynirli Patlıcan Tarifi

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Izgara Sebze Kulesi Tarifi

Malzemeler

1'er adet patlıcan, kabak, kırmızı biber, havuç
2 adet mantar

Sos için:
2 tutam fesleğen
Yarım çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
1 diş sarmısak
1 çay bardağı zeytinyağı
Bir tutam tuz, karabiber

Peynir için:
1 çorba kaşığı tulum peyniri
1 çorba kaşığı beyaz peynir
Yarım çorba kaşığı krema
Birer tutam taze kekik ve biberiye

Servis için:
Akdeniz yeşillikleri

Izgara Sebze Kulesi Yapılışı

Sebzeleri 1 cm kalınlığında doğrayın. Izgarada pişirin. Sos için verilen tüm malzemeyi mikserleyip sos hazırlayın. Sebzeleri kalıp yardımı ile kule şekline getirin. Peynir malzemesini de köfte kıvamına getirerek, oval şekilde hazırlayın. Kulenin üzerine koyarak orta ısılı fırına sokup çıkarın. Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.
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