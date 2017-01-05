Izgara Sebze Kulesi Tarifi

Malzemeler

1'er adet patlıcan, kabak, kırmızı biber, havuç

2 adet mantar



Sos için:

2 tutam fesleğen

Yarım çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

1 diş sarmısak

1 çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam tuz, karabiber



Peynir için:

1 çorba kaşığı tulum peyniri

1 çorba kaşığı beyaz peynir

Yarım çorba kaşığı krema

Birer tutam taze kekik ve biberiye



Servis için:

Akdeniz yeşillikleri

Izgara Sebze Kulesi Yapılışı

Sebzeleri 1 cm kalınlığında doğrayın. Izgarada pişirin. Sos için verilen tüm malzemeyi mikserleyip sos hazırlayın. Sebzeleri kalıp yardımı ile kule şekline getirin. Peynir malzemesini de köfte kıvamına getirerek, oval şekilde hazırlayın. Kulenin üzerine koyarak orta ısılı fırına sokup çıkarın. Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.