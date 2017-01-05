Izgara Sebze Kulesi Tarifi

Malzemeler
1'er adet patlıcan, kabak, kırmızı biber, havuç
2 adet mantar
Sos için:
2 tutam fesleğen
Yarım çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
1 diş sarmısak
1 çay bardağı zeytinyağı
Bir tutam tuz, karabiber
Peynir için:
1 çorba kaşığı tulum peyniri
1 çorba kaşığı beyaz peynir
Yarım çorba kaşığı krema
Birer tutam taze kekik ve biberiye
Servis için:
Akdeniz yeşillikleri
Izgara Sebze Kulesi Yapılışı
Sebzeleri 1 cm kalınlığında doğrayın. Izgarada pişirin. Sos için verilen tüm malzemeyi mikserleyip sos hazırlayın. Sebzeleri kalıp yardımı ile kule şekline getirin. Peynir malzemesini de köfte kıvamına getirerek, oval şekilde hazırlayın. Kulenin üzerine koyarak orta ısılı fırına sokup çıkarın. Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.